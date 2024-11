Aachen - DFB-Sportdirektor Rudi Völler hofft, dass U21-Nationalspieler Paul Wanner irgendwann auch für die deutsche A-Nationalmannschaft aufläuft. Der vom FC Bayern München zum 1. FC Heidenheim verliehene U21-Nationalspieler hatte zuletzt eine Einladung von Bundestrainer Julian Nagelsmann ausgeschlagen und wollte lieber im U21-Team Fuß fassen. „Er hat sich gut geäußert und will bei der EM-Endrunde der U21 im nächsten Sommer zum Stamm gehören“, sagte Völler am Freitag in Aachen.

Wanner, der eine österreichische Mutter und einen deutschen Vater hat, könnte für beide Länder spielen. Völler will da keinen großen Einfluss nehmen. „Da darf man keinen Druck ausüben. Er ist noch jung und hat eine große Zukunft vor sich. Letztlich wird das Herz entscheiden“, befand der 64-Jährige.