Die Niederlande kommt vor dem Duell mit der DFB-Auswahl in der Nations League nicht über ein Remis in Ungarn hinaus. Oranje gelingt der Ausgleich aber in Unterzahl.

Budapest - Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft hat die Generalprobe vor dem Duell mit Deutschland am Montag verpatzt. In Budapest kam Oranje gegen Ungarn nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Das Team von Nationaltrainer Ronald Koeman bleibt in der Gruppe A3 mit fünf Punkten auf Platz zwei hinter Deutschland mit sieben Zählern. Ab der 79. Minute waren die Gäste nur noch mit zehn Mann auf dem Feld, weil Kapitän Virgil van Dijk mit Gelb-Rot vom Feld musste. Der Abwehrchef fehlt damit auch im Klassiker am Montag.

Roland Sallai brachte Ungarn in der 32. Minute per Volleyschuss nach einem Tempogegenstoß in Führung. Der ehemalige Freiburger Stürmer sorgte damit für das erste Tor Ungarns in dieser Nations-League-Saison. Die beste Chance bei den Gästen hatte zunächst Cody Gakpo per indirektem Freistoß im Strafraum, den Denes Dibusz hielt.

Niederlande gleicht mit zehn Mann aus

Trotz deutlich mehr Ballbesitz und mehr Torchancen mussten die Niederländer lange auf den Ausgleich warten, Denzel Dumfries erlöste in der 83. Minute per Kopfball nach einem Freistoß sein Team. Zu dem Zeitpunkt war van Dijk schon nicht mehr auf dem Feld.

Die Partie begann mit einer Schweigeminute für den am Sonntag gestorbenen Johan Neeskens. Der 49-malige niederländische Nationalspieler und Torschütze des WM-Finales von 1974 hatte sich für ein Trainerprojekt in Algerien aufgehalten, wo er im Alter von 73 Jahren starb.

Ukraine fährt gegen Georgien ersten Sieg ein

In der Liga B hat die Ukraine nach zwei Niederlagen ihr erstes Spiel gewonnen. In der Gruppe B1 setzte sich die Ukraine im polnischen Posen mit 1:0 (1:0) gegen Georgien durch. Mykhailo Mudryk (35.) gelang nach einem Solo der Siegtreffer. Tschechien fuhr durch einen 2:0 (1:0)-Heimerfolg gegen Albanien den zweiten Sieg ein, Tomas Chory (3., 63.) erzielte für die Tschechen beide Tore.

Die Türkei bleibt in der Gruppe B4 nach einem 1:0 (0:0)-Heimsieg über Montenegro Tabellenführer. Irfan Can Kahveci erzielte in der 69. Minute den Siegtreffer. Island und Wales trennten sich 2:2 (0:2) unentschieden. Dank zweier Tore von Logi Tomassons innerhalb von drei Minuten (69., 72.) gelang Island in der zweiten Hälfte der Ausgleich.