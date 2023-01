Wagner scheidet bei Norwich-Debüt in FA Cup aus

Norwich - David Wagner hat bei seinem Debüt als Trainer von Norwich City eine Niederlage kassiert.

Der englische Fußball-Zweitligist schied in der dritten Runde des FA Cups gegen den Ligakonkurrenten Blackburn Rovers mit 0:1 (0:1) aus. Jack Vale erzielte in der 31. Minute den entscheidenden Treffer. Trotz großer Überlegenheit konnte der Norwich-Angriff um den früheren Bundesligaspieler Teemu Pukki in der Schlussphase nicht mehr den Ausgleich erzielen, um ein Wiederholungsspiel zu erreichen.

Der 51 Jahre alte Wagner hatte seinen neuen Job zwei Tage zuvor angetreten. Der frühere Coach des FC Schalke 04 war zuvor Anfang März beim Schweizer Erstligisten Young Boys Bern beurlaubt worden. Norwich ist derzeit nur Tabellenelfter der Championship und hat 15 Punkte Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz. Die Playoffs zum Sprung in die Premier League sind allerdings noch in Reichweite.