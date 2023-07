Sydney/Dunedin - Die möglicherweise schwere Verletzung von Schlüsselspielerin Keira Walsh hat Englands 1:0 (1:0)-Sieg gegen Dänemark bei der Fußball-WM getrübt.

In der 38. Minute musste die beim FC Barcelona unter Vertrag stehende Mittelfeldspielerin vom Platz getragen werden, nachdem sie sich ohne Fremdeinwirkung offenbar am Knie verletzt hatte. Eine genaue Diagnose stand zunächst nicht fest. Zuvor war Lauren James vor 50.439 Fans in Sydney schon in der 6. Minute das letztlich entscheidende Tor für die Europameisterinnen gelungen.

Durch den zweiten 1:0-Sieg im zweiten Gruppenspiel stehen die Engländerinnen bei dem Turnier in Australien und Neuseeland kurz vor dem Einzug ins Achtelfinale. Dänemark, das im ersten Spiel China 1:0 besiegt hatte, kann das Weiterkommen ebenfalls noch aus eigener Kraft schaffen. Am kommenden Dienstag spielt das Team von Trainer Lars Sondergaard gegen Haiti (13.00 Uhr MESZ), England trifft im Parallelspiel auf China.

Verdient war der englische Sieg in Sydney vor allem aufgrund der ersten Halbzeit. Das Team von Coach Sarina Wiegman-Glotzbach ließ Ball und Gegner munter laufen, hinzu kam James' präziser wie ansehnlicher Abschluss aus 17 Metern. In der zweiten Halbzeit flachte die Partie ab, für Dänemark vergab die eingewechselte Amalie Vangsgaard die beste Möglichkeit zum Ausgleich. Ihr Kopfball landete am Pfosten.

Argentinien holt zwei Tore auf - Remis gegen Südafrika

Die argentinischen Fußballerinnen haben zuvor schon ihre Comeback-Qualitäten gezeigt und sich nach einem Zwei-Tore-Rückstand immerhin noch einen Punkt gegen Südafrika gesichert.

Im jeweils zweiten Spiel bei dieser WM trennten sich die beiden Teams im neuseeländischen Dunedin 2:2 (0:1). Linda Motlhalo brachte Südafrika in der 30. Minute in Führung, Thembi Kgatlana baute den Vorsprung aus (66.). Für Argentinien trafen Sophia Braun (74.) und Romina Núñez (79.).

La Albiceleste wartet damit weiter auf ihren ersten Sieg bei einer WM. Bislang war das Team nie über die Vorrunde hinausgekommen. Die erste Partie hatten die Südamerikanerinnen 0:1 gegen Italien verloren. Auch Südafrika hat nach zwei Auftritten nun einen Punkt. Die Südafrikanerinnen hatten am ersten Spieltag 1:2 gegen Schweden gespielt. Am dritten Gruppenspieltag trifft Argentinien auf Schweden. Südafrika bekommt es mit Italien zu tun.