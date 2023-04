Dortmund - BVB-Chef Hans-Joachim Watzke hat nach der 0:2-Pokalpleite bei RB Leipzig eine „deutlichen Reaktion“ der Mannschaft von Borussia Dortmund gefordert.

„Das war in der ersten Halbzeit eine Nicht-Leistung. Ich war vor allem maßlos enttäuscht, weil wir zwei Chancen auf einen Titel hatten und eine davon leichtfertig weggeworfen haben. So darfst du in einem K.o.-Spiel einfach nicht auftreten“, sagte der 63-Jährige den „Ruhr Nachrichten“. Die Leistung könne er sich nicht erklären. „Die Frage ist, warum die Mannschaft leichtfertig niederreißt, was sie sich acht Monate lang mit harter Arbeit aufgebaut hat“, sagte Watzke.

Gefordert seien jetzt auch die Führungsspieler. „Wir haben viele Spieler in der Mannschaft, die Führungsspieler sein wollen und es eigentlich auch können. Das haben sie in dieser Saison auch schon gezeigt“, befand der Vorsitzende der BVB-Geschäftsführung. „Ob du ein Führungsspieler bist, zeigt sich aber auf dem Platz. Und nur da“, betonte Watzke vor der wichtigen Partie in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Union Berlin am Samstag. Bei einer weiteren Niederlage fällt der BVB dann sogar auf Rang drei hinter Union zurück.