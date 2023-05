Dortmund - Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat vor dem Saisonfinale die besondere Bedeutung einer möglichen neunten deutschen Meisterschaft herausgestellt.

„Das ist ein Titel für die Ewigkeit. Wenn du mit dem BVB Deutscher Meister wirst, weiß in 30 Jahren in Dortmund noch jeder, wer den Titel geholt hat. Das ist etwas anderes als mit Bayern München, da ist das ja relativ normal - zumindest in der Wahrnehmung der letzten Jahre“, sagte Watzke im vereinseigenen TV-Format „Feiertagsmagazin“ vor dem Duell mit dem FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/Sky).

Bei einem Sieg wäre der BVB Meister. Der um zwei Punkte schlechtere Zweitplatzierte FC Bayern München tritt zeitgleich beim 1. FC Köln an. Watzke setzt dabei auf die besondere Stadion-Atmosphäre und die „große Kraft“, die der BVB in solchen Momenten als Verein entwickeln kann.

„Du spürst, es knistert, das gibt unfassbar viel Motivation. Wir kennen das von Borussia Dortmund. Da ist eine Wucht, die sich jetzt entfaltet.“ Gleichzeitig warnte Watzke aber auch: „Das ist auch ein bisschen das Problem, das wir hinbekommen müssen, dass die Mannschaft trotzdem fokussiert bleibt.“

„Edin weiß am besten, wie das geht“

Watzke hatte die BVB-Profis bereits nach dem 3:0 beim FC Augsburg und der Übernahme der Tabellenführung in der Kabine auf das Saisonfinale eingeschworen. „Nach dem Sieg in Augsburg habe ich den Jungs gesagt: Jetzt sind wir so kurz davor. Fokussiert euch bitte diese Woche alle komplett auf diese Partie, dann ziehen wir es durch!“ Der BVB-Boss ist überzeugt, dass auch Trainer Edin Terzić die passenden Worte findet. „Edin weiß am besten, wie das geht. Er ist auch in puncto Alter nah dran an den Spielern und findet den richtigen Ton.“