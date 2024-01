Borussia Dortmund rechnet mit einer baldigen Rückkehr von Jadon Sancho. Allerdings wird der 23 Jahre alte Flügelstürmer von Manchester United nicht mehr ins Trainingslager nach Marbella kommen.

Der angestrebte Wechsel Sanchos ziehe sich in die Länge, sei aber wohl nicht problematisch, sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. „Ich bin vorsichtig optimistisch. Wir wollen ihn zu uns holen, aber wir sind noch nicht so weit, dass wir Ergebnisse verkünden können“, sagte Watzke weiter. „Wir verkünden keine Wasserstandsmeldungen. Das Problem liegt nicht mehr bei uns, wir sind in einem guten Austausch mit Manchester United.“

Der 64 Jahre alte Watzke hatte zuvor angekündigt, seinen Ende 2025 auslaufenden Geschäftsführervertrag bei den Dortmundern nicht mehr zu verlängern. Sancho war 2021 für 85 Millionen Euro aus Dortmund zu Man United gewechselt.