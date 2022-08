Wechsel des Schalkers Thiaw zu AC Mailand perfekt

Gelsenkirchen - Fußball-Bundesligist Schalke 04 lässt seinen Innenverteidiger Malick Thiaw ziehen. Der deutsche U21-Nationalspieler wechselt zum italienischen Fußball-Meister AC Mailand.

„Der FC Schalke 04 hat aufgrund des wirtschaftlich starken Angebots einem Wechsel des Innenverteidigers in die Serie A zugestimmt“, teilte der Bundesliga-Aufsteiger mit. Über Ablösemodalitäten sei Stillschweigen vereinbart worden.

Der 21 Jahre alte Thiaw war seit 2015 bei den Schalkern und durchlief alle Jugend-Teams. Noch am Samstag hatte er in der Bundesliga beim 1:6 gegen Union Berlin auf dem Platz gestanden. In Mailand unterschrieb Thiaw einen Fünfjahresvertrag.