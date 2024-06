Frankfurt/Main - Shkodran Mustafi beendet seine Profi-Karriere und wird Fußball-Trainer. Der 20-malige Nationalspieler, der 2014 mit der DFB-Auswahl in Brasilien Weltmeister wurde, wird Co-Trainer der deutschen U17-Junioren.

„Den Gedanken, als Trainer Erfahrungen sammeln zu wollen, trage ich schon länger in mir. Dass es nun so früh kommt, ist einerseits schade, weil ich gerne noch länger selbst Fußball gespielt hätte. Andererseits freue ich mich total auf die kommende Zeit und darauf, beim DFB meine ersten Schritte als Trainer zu machen“, sagte Mustafi. Der 32-Jährige übernimmt die Aufgabe an der Seite von Trainer Marc Meister am 1. Juli, gab der Deutsche Fußball-Bund bekannt.

Als Profi hatte Mustafi bis zum vergangenen Jahr bei UD Levante in Spanien gespielt. Zuvor war er auch für den FC Everton, Sampdoria Genua, den FC Valencia, den FC Arsenal und den FC Schalke 04 aktiv gewesen. Zuletzt war der Abwehrspieler immer wieder von schwereren Verletzungen geplagt, die ihn schließlich dazu bewogen, seine Karriere zu beenden. Derzeit begleitet er als Fernsehexperte die Europameisterschaft in Deutschland.

Ursprünglich wollte er noch weiterspielen. Noch Mitte April hatte er mit der Fortsetzung der Karriere liebäugelt: „Ich werde diesen Monat zwar 32 Jahre alt, dennoch denke ich, dass ich jung genug bin und noch genug Energie in mir habe und Motivation, um noch mal anzugreifen. Das wäre mein größter Wunsch“, sagte Mustafi bei „Web.de News“.