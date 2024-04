Bremen - Werder Bremen will am Sonntag eine mögliche Meisterfeier von Bayer Leverkusen verhindern. Sollte der souveräne Tabellenführer der Fußball-Bundesliga sein Heimspiel gegen Werder gewinnen (17.30 Uhr/DAZN), stünde er zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte als deutscher Meister fest.

„Das ist die klar beste Mannschaft Deutschlands im Moment und gehört auch zu den besten Mannschaften Europas“, sagte der Bremer Trainer Ole Werner voller Hochachtung. „Aber, auch wenn sie ewig nicht verloren haben, gehst du in jedes Spiel mit dem Ansatz, einem großen Favoriten weh zu tun. Wir fahren dahin, um ein gutes Spiel zu machen und nach Möglichkeit unsere Chance zu suchen.“

Nach der erneuten Sprunggelenksverletzung von Amos Pieper müssen die Bremer am Sonntag auf sechs Verteidiger und defensive Mittelfeldspieler verzichten. Werner erinnerte in diesem Zusammenhang aber an den überraschenden 1:0-Sieg seiner Mannschaft beim noch amtierenden deutschen Meister FC Bayern München im Januar: „Das sollte uns als Beispiel dienen, weil wir da auch eine positive Herangehensweise hatten in einer schwierigen Situation.“