Wolfsburg - Während die Spieler des 1. FC Union am Sonnabend von ihren rund 5000 mitgereisten Fans nach dem Spiel eher zum Mutmachen für das Champions-League-Spiel bei Real Madrid gefeiert wurden, drehten die Wolfsburger stolz ihre Ehrenrunde und wurden von den Anhängern bejubelt. Mit 2:1 (2:1) hatten die „Wölfe“ ihr Heimspiel gewonnen und waren dabei unglaublich effektiv. Mit den ersten drei von insgesamt nur acht Torschüssen erzielten die Gastgeber die zwei entscheidenden Tore. Durch zwei Dänen.

Zunächst Jonas Wind, der nach Doppelpass mit Lovro Majer in der zwölften Minute den Ball ins lange Eck schob und seinem Landsmann Frederik Rönnow im Union-Tor keine Chance ließ. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Gäste durch einen Kopfball von Robin Gosens (28.) hämmerte nur zwei Minuten später Joakim Maehle den Ball zum 2:1 erneut ins Berliner Tor. Der Däne hatte das Spielgerät nach einem abgewehrten Eckball aus 18 Metern volley genommen. „Vielleicht war unser Spiel heute nicht so schön anzuschauen. Aber wir haben einen guten Charakter, eine gute Mentalität und viel Disziplin gezeigt“, sagte Maehle.

Für Wind schon der fünfte Treffer im vierten Spiel

Für Wind war es bereits der fünfte Treffer im vierten Spiel. Maehle, der für zwölf Millionen Euro von Atalanta Bergamo geholt wurde, traf erstmals in der Bundesliga. „In der Kabine habe ich gesagt, dass das mit dem ,Danish Dynamite’ bei uns ganz gut läuft. Ich mag die Skandinavier auch. Sie haben eine super Mentalität“, erklärte VfL-Trainer Niko Kovac in Anlehnung an den überraschenden EM-Triumph der Dänen 1992, als der Danish-Dynamite-Song der Fans zur Legende wurde.

Wenn Kovac und Co. bei einer Zeitreise nur auf das letzte Jahr schauen, dann standen dort nach vier Spieltagen lediglich zwei Remis und zwei Niederlage zu Buche. Auf den ersten Saisonsieg musste der VfL bis zum sechsten Spieltag warten. Kovac: „Letztes Jahr kam man als neuer Trainer und hat alles auf links drehen wollen, weil man seine eigenen Ideen implementiert sehen wollte. Das hat seine Zeit gebraucht. Jetzt haben sich Abläufe automatisiert und die Spieler wissen, was wir wollen. Auch körperlich sind wir weiter.“

Was man an Wind deutlich sieht. „Er war letzte Saison ja auch drei Monate verletzt. Jetzt hat er die spielfreie Zeit im Sommer richtig genutzt und schon eine tolle Vorbereitung gespielt. Er ist also richtig fit und die Tore sorgen für zusätzliches Selbstvertrauen.“

Innenverteidiger Jenz an beiden Toren beteiligt

Ein Extra-Lob bekam auch Moritz Jenz. „Er hat ein Klasse-Spiel gemacht“, so Kovac, der den von Schalke gekommenen Innenverteidiger erstmals brachte. Und das sogar von Beginn an für den zuletzt auch stark spielenden Cedric Zesiger. Das ging voll auf. Jenz hatte vor dem 1:0 auch stark den Ball in der gegnerischen Hälfte erobert und bei Maehles Schuss clever den Fuß gehoben. Kovac: „Wir haben einen ausgeglichenen Kader. Da sind die Entscheidungen oft eng.“

Eng war natürlich auch das Spiel. Die Unioner mit insgesamt 17 Torschüssen warfen nach der Pause alles nach vorn, agierten aber viel zu einfallslos. Auf die vielen hohen und zweiten Bälle hatten sich die Wolfsburger aber sehr gut eingestellt. Erst zum Ende des Spiels hatten Sheraldo Becker (86.) und Kevin Behrens in der Nachspielzeit noch zwei verheißungsvolle Chancen. Für die Wölfe traf der eingewechselte Tiago Tomas noch den Pfosten (87.).

„Es war sicherlich kein verdienter Sieg, aber wir haben uns den erkämpft, alles reingeworfen und gut verteidigt“, analysierte Kovac den wichtigen Dreier, der den VfL bis auf einen Punkt an das Spitzenduo heranbringt: „Wenn man enge Spiele gewinnt, dann geht es auch eher in die richtige Richtung.“

Union muss dagegen vor dem Spiel bei Real Madrid am Mittwoch den Dämpfer erst einmal verdauen. „Ich glaube nicht, dass wir uns heute schon auf Mittwoch freuen. Diese Niederlage gilt es aufzuarbeiten und zu analysieren“, sagte Trainer Urs Fischer.