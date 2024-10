Frankfurt/Main - Das Debüt von Christian Wück als Trainer der Frauenfußball-Nationalmannschaft rückt näher. Im Testspiel gegen England im legendären Wembley-Stadion wird der frühere Profi am 25. Oktober (20.30 Uhr/ARD) erstmals in einem offiziellen Spiel an der Seitenlinie der DFB-Auswahl stehen. Drei Tage später (18.30 Uhr/ZDF) präsentiert sich Wück mit seinem Team im ersten Heimländerspiel den eigenen Fans. Gegner in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg ist Australien.

Bei der Partie in Duisburg werden die langjährigen Nationalspielerinnen Marina Hegering und Merle Frohms verabschiedet. Für Alexandra Popp wird es das letzte Spiel im DFB-Trikot sein. Die Kapitänin tritt nach ihrem 145. Länderspiel in der Stadt ab, wo sie ihre Karriere startete.

Bereits ein paar Tage vor den Spielen werden sich die besten deutschen Kickerinnen in Frankfurt/Main ihren Fans in einer öffentlichen Trainingseinheit präsentieren. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, findet die Übungseinheit am 21. Oktober ab 16.30 Uhr im Stadion am Brentanobad statt. Im Anschluss wird das gesamte Team für Autogramme und Fotos bereitstehen. Für die kostenlose Teilnahme ist ein Ticket erforderlich, das ab dem 14. Oktober online über das DFB-Ticketportal erworben werden kann.