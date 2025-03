Frankfurt/Main - Die Fußball-Bundesliga folgt dem Vorbild der anderen großen internationalen Ligen und wird in diesem Sommer ein zweites Transferfenster einführen. Dies bestätigte die Deutsche Fußball Liga (DFL) auf Anfrage. Demnach können der FC Bayern und Borussia Dortmund in einem Zeitraum vom 1. bis 10. Juni Neuzugänge vorab registrieren, um diese für die Club-WM an den Start zu bringen.

Das Turnier mit 32 Vereinen findet von 14. Juni bis 13. Juli in den USA statt. Vor der Bundesliga haben auch die Premier League in England, die Serie A in Italien sowie die Primera División in Spanien von der Option des Weltverbandes FIFA Gebrauch gemacht. Das reguläre Sommertransferfenster ist dann von 1. Juli bis 1. September geöffnet.

Maßgeblich soll es nach Angaben der DFL um die Rückholung von Leihspielern für die von der FIFA veranstaltete Club-WM gehen. So könnte der FC Bayern etwa Offensivspieler Mathys Tel von Tottenham Hotspur zurückholen, da die Londoner nicht für das Turnier qualifiziert sind.