New York - Alexander Zverev hat für die erste Runde bei den US Open einen neuen Gegner bekommen und trifft nun auf seinen Davis-Cup-Teamkollegen Maximilian Marterer. Der ursprüngliche Kontrahent Emil Ruusuvuori aus Finnland zog seine Teilnahme wegen einer Krankheit zurück, wie die Organisatoren mitteilten. Die Partie findet am Montag um 11.00 Uhr Ortszeit (17.00 Uhr MESZ) statt.

Der 29 Jahre alte Marterer hatte in der dritten und letzten Runde der Qualifikation für das Grand-Slam-Turnier auf Hartplatz in New York verloren und rückt nun als sogenannter Lucky Loser nach. Bislang trafen die beiden deutschen Tennisprofis einmal aufeinander, vor einem Jahr setzte sich Zverev (27) in Hamburg auf Sand in zwei Sätzen durch.