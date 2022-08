Gestürzte Bahnrad-Weltmeisterin am Schlüsselbein operiert

Letizia Paternoster musste am Schlüsselbein operiert werden.

Brescia - Vier Tage nach ihrem schweren Sturz bei der Bahnrad-EM in München ist die Italienerin Letizia Paternoster am Schlüsselbein operiert worden.

Wie der italienische Radsport-Verband via Twitter mitteilte, wurde die 23-Jährige in Brescia operiert. Der Eingriff sei erfolgreich gewesen, hieß es.

Die Weltmeisterin im Ausscheidungsfahren war am vergangenen Samstag in dieser Disziplin in einen Massensturz verwickelt gewesen. Dabei hatte sie sich einen dreifachen Bruch des rechten Schlüsselbeins sowie ein Schädel-Hirn-Trauma und Schürfwunden zugezogen.