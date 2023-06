An seinem freien Tag wechselt Alexander Zverev die Sportart. Für zwei andere Deutsche wird es dagegen auf dem Tennisplatz ernst.

Golf- statt Tennisplatz: Zverev gönnt sich Pause in Halle

Halle/Westfalen - Nach seinem guten Start in die Rasensaison genießt Alexander Zverev beim Turnier im westfälischen Halle einen Tag Pause. Das Viertelfinale des Tennis-Olympiasiegers gegen den Chilenen Nicolas Jarry ist erst für Freitag angesetzt, sodass Zverev ein bisschen Kraft tanken kann. Nach einer frühen Trainingseinheit will Zverev den Tag genießen und eine Runde Golf spielen.

„Der Platz ist zwei Minuten entfernt, ich habe meine Golftasche dabei“, sagte Zverev am Mittwochabend nach seinem souveränen 6:2, 6:4 im Achtelfinale gegen den Kanadier Denis Shapovalov. Zu viel Energie will der 26-Jährige auf dem Golfplatz aber nicht verschwenden. „Es gibt eine sehr gute, sehr schöne Erfindung für alle Golfer, die sehr, sehr wenig Sport machen wollen, so wie ich morgen - ein Golfcart“, sagte Zverev. „Das werde ich benutzen und keinen einzigen Extraschritt gehen, den ich nicht gehen muss.“

Während für Zverev also Erholung ansteht, kämpft ein anderes deutsches Tennis-Duo bei den Terra Wortmann Open um den Einzug ins Viertelfinale. Im zweiten Spiel des Tages trifft Jan-Lennard Struff im Achtelfinale auf den Kasachen Alexander Bublik. Danach bekommt es Yannick Hanfmann in der OWL Arena mit dem Russen Andrej Rubljow zu tun.