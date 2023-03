Johannesburg - Nick Bachem hat überraschend seinen bisher größten Erfolg als Golfprofi gefeiert. Der 23-Jährige aus Neunkirchen-Seelscheid gewann das Turnier im südafrikanischen Johannesburg und holte damit seinen ersten Sieg auf der DP World Tour.

Der Tour-Neuling setzte sich dank einer starken 64er-Schlussrunde mit insgesamt 264 Schlägen klar vor den beiden Südafrikanern Zander Lombard und Hennie du Plessis durch. Das einheimische Duo benötigte jeweils 268 Schläge.

„Es ist einfach unglaublich. Ich kann gar nicht verstehen, was in den letzten Tagen passiert ist. Es ist einfach unglaublich und fühlt sich großartig an“, sagte Bachem, der noch vor zwei Jahren auf der Nachwuchs-Serie Pro Golf Tour aktiv war. „Ich dachte, es wäre super-knapp. An der 15 sah ich auf dem Leaderboard, dass ich vier Schläge Vorsprung hatte oder so. Dann war ich super-nervös. Ich habe einfach weitergemacht und es war ein ziemlich schönes Finish.“

Das gute deutsche Ergebnis auf dem Par-72-Kurs rundeten Alexander Knappe aus Paderborn und der Pleidelsheimer Marcel Schneider ab. Beide beendeten die mit 1,5 Millionen US-Dollar dotierte Veranstaltung der ehemaligen Europa-Tour mit insgesamt 272 Schlägen auf dem geteilten 13. Rang. Olympia-Teilnehmer Hurly Long aus Heidelberg kam mit 275 Schlägen auf Platz 32.