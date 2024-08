Eine Olympia-Medaille hat Isabel Gose schon, am Samstag hat sie die Chance auf die nächste. Nur eine Sportlerin scheint wieder unerreichbar.

Sommerspiele in Paris

Paris - Isabel Gose ist souverän ins olympische Finale über 800 Meter Freistil geschwommen und hat dort Medaillenchancen. Zwei Tage nach Bronze über 1500 Meter schlug Gose in der La Défense Arena nach 8:20,63 Minuten an. Das war die fünftschnellste Zeit der Vorläufe. Beste Schwimmerin war wie erwartet Langstrecken-Dominatorin Katie Ledecky aus den USA. Die 27-Jährige ist am Samstag auch die Topfavoritin auf Gold.

„Es war wirklich ein schönes, kontrolliertes Rennen“, sagte Gose. „Ich denke, dass ich mich bis morgen ganz gut regeneriert bekomme.“ Zu den Aussichten sagte die 22-Jährige, die über 1500 Meter Bronze gewonnen hatte: „Ich würde sagen, ab Platz eins ist alles offen.“

Die deutsche 4x100 Meter Lagen-Mixed-Staffel schied dagegen im Vorlauf aus. Ole Braunschweig, Melvin Imoudu, Angelina Köhler und Nina Holt waren fünf Zehntelsekunden langsamer als das japanische Team, das sich den letzten Finalplatz schnappte. Über 100 Meter Schmetterling schied Kaii Liam Winkler ebenfalls im Vorlauf aus.