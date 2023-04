Denver (dpa) – - Nach dem überraschenden Auftakterfolg haben die Seattle Kraken in der NHL das zweite Playoff-Spiel bei Titelverteidiger Colorado Avalanche verloren. Das Team des deutschen Eishockey-Nationaltorhüters Philipp Grubauer unterlag 2:3 (2:0, 0:2, 0:1).

Damit steht es in der Best-of-seven-Serie der nordamerikanischen Liga nun 1:1. Dabei waren die Kraken im ersten Drittel mit 2:0 in Führung gegangen. Doch Gastgeber Colorado traf im zweiten Spielabschnitt innerhalb von 48 Sekunden zweimal, im Schlussdrittel gelang Devon Toews der Siegtreffer für den Vorjahresmeister.

Grubauer machte dennoch eine gute Partie und hielt 38 Schüsse auf sein Tor - nur einmal in dieser Saison hat der Torhüter mehr Schüsse pariert. Die Serie wechselt nun nach Seattle, wo am Samstag (Ortszeit) die dritte der maximal sieben Partien ansteht.

Die Toronto Maple Leafs glichen durch einen 7:2 (3:0, 3:1, 1:1)-Kantersieg gegen die Tampa Bay Lightning die Serie zum 1:1 aus. Torontos Kapitän John Tavares gelangen zum ersten Mal in seiner Karriere drei Tore in einem Playoff-Spiel. Die New York Rangers gewannen auch die zweite Partie bei den New Jersey Devils mit 5:1 (0:1, 3:0, 2:0). Wie schon in der Auftaktpartie erzielte Rangers-Stürmer Chris Kreider zwei Tore im Überzahlspiel. Die Vegas Golden Knights glichen mit dem 5:2 (0:1, 2:1, 3:0) gegen die Winnipeg Jets die Serie zum 1:1 aus.