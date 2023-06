DFB-Präsident Bernd Neuendorf bei einer Pressekonferenz in Frankfurt am Main.

Frankfurt/Main - Der neue Grundlagenvertrag des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) ist nach Angaben von Verbandspräsident Bernd Neuendorf bis auf einige „kleine Details“ ausverhandelt.

„Wir sind jetzt wirklich absolut in der finalen Phase“, sagte Neuendorf bei einer DFB-Pressekonferenz auf dem DFB-Campus: „Inhaltlich ist das weitgehend ausverhandelt.“

Geldflüsse werden geregelt

Der Grundlagenvertrag regelt die jährlichen Geldflüsse zwischen DFB und DFL. Der Verband wies im Finanzbericht 2021 Einnahmen aus dem Grundlagenvertrag in Höhe von 26 Millionen Euro aus, die Ausgaben lagen bei 20 Millionen Euro. Die jetzige Vereinbarung läuft am 30. Juni aus. Der DFB, dessen finanzielle Lage angespannt ist, erhofft sich für die Zukunft in der Nettorechnung ein deutliches Plus. „Es geht nicht nur ums Geld, es geht auch um strukturelle Fragen“, sagte Neuendorf. Man werde den Termin 30. Juni halten.

Neuendorf äußerte sich auch zur überraschenden Neubesetzung der DFL-Geschäftsführung mit der internen Doppelspitze mit Marc Lenz und Steffen Merkel. Er werde die beiden neuen Geschäftsführer zu einem Vorstellungsgespräch beim DFB einladen. „Wir haben noch keinen intensiven Austausch geführt“, sagte Neuendorf: „In erster Linie freut es mich, dass diese Personalien getroffen wurden, weil das die Handlungsfähigkeit der DFL wieder erhöht.“