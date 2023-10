Gut-Behrami gewinnt Auftakt in Sölden - Shiffrin Sechste

Siegte in Sölden: Lara Gut-Behrami.

Sölden - Die Schweizer Skirennfahrerin Lara Gut-Behrami hat den alpinen Saisonauftakt in Sölden gewonnen.

Die Olympia-Dritte siegte beim Riesenslalom auf dem legendären Rettenbachferner nach einem starken zweiten Lauf mit der Winzigkeit von 0,02 Sekunden Vorsprung vor der Italienerin Federica Brignone. Dritte wurde die Slowakin Petra Vlhova (+0,14 Sekunden). Die favorisierte US-Amerikanerin und Weltcup-Rekordsiegerin Mikaela Shiffrin (+1,40 Sekunden) musste sich mit Platz sechs begnügen.

Die einzige deutsche Starterin, Emma Aicher, schaffte es vor mehr als 15.000 Zuschauern und bei perfekten äußeren Bedingungen als 41. nicht in den zweiten Durchgang. „Es hat okay angefangen. Nach einem Fehler auf dem Steilhang habe ich dann nicht mehr richtig in den Rhythmus gefunden“, sagte die 19-Jährige.

Mowinckel disqualifiziert

Der Norwegerin Ragnhild Mowinckel wurde das neue Fluor-Verbot des Weltverbands Fis zum Verhängnis. Auf den Skiern der WM-Dritten wurde laut Renndirektor Peter Gerdol ein extrem erhöhter Wert gemessen. Sie wurde daraufhin disqualifiziert. Der Einsatz von Fluorwachs ist bei der Präparation der Skier ab dieser Saison nicht mehr erlaubt. An der Verlässlichkeit der Tests gab es zuletzt große Zweifel. Mowinckel hatte nach dem ersten Lauf Rang sechs belegt.