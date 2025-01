Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan starten überzeugend in die Eistanz-Entscheidung bei der Eiskunstlauf-EM. Ihr angestrebtes Ziel ist nach wie vor in Reichweite.

Tallinn - Das deutsche Eistanz-Paar Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan ist mit einer guten Leistung in die Eiskunstlauf-Europameisterschaft in Tallinn gestartet. Nach einem überzeugenden Rhythmustanz belegt das Duo mit 75,45 Punkten den neunten Rang.

Das angestrebte Ziel der viermaligen deutschen Meister war vor der EM ein Platz unter den besten Zehn. „Top Ten ist auf jeden Fall ein realistisches Ziel. Wir haben unseren Teil für heute getan“, sagte Steffan. In Führung liegt vor der Kür am Samstag (12.00 Uhr/sportschau.de und Discovery+) in Estlands Hauptstadt das italienische Paar Charlène Guignard/Marco Fabbri mit 84,23 Zählern.