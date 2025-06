Kegeln: 12. Wernesgrüner Cup in Aschersleben

Halberstadt (esc/fbo). In Vorbereitung auf die neue Saison 2011/12 kegelt das Herrenteam vom Halberstädter Kegelsportverein Harmonie (HKSVH) an diesem Wochenende in Aschersleben.

Zum 12. Wernesgrüner Cup hat der KSC Ascania Ascherleben am morgigen Sonnabend ab 9 Uhr drei Gästeteams eingeladen. Für alle geht es auf den dortigen vier Classicbahnen über sechs mal 120 Wurf.

Neben dem Gastgeber und den Halberstädtern (beide Vertretungen spielen in der Landesliga-Nord) werden auch der Magdeburger SV 90 (Bundesliga) und der SV Rot-Weiß Großörner (Landesliga-Süd) im Salzlandkreis ihr Können zeigen. Im Vorjahr waren die Domstädter nur mit HKCH-Spielern anwesend und belegten den vierten Platz. Diesmal wollen sie, nach der Fusion zwischen dem HKSVH und HKSV 1990, mit den anderen Teams um den Turniersieg kämpfen.

Die Ascherslebener indes sind gewillt, ihren Heimvorteil zu nutzen und den gewonnenen "Pott" aus dem Vorjahr zu verteidigen. Vor einem Jahr brachten Siegfried Berndt (Großörner, 577), Mario Hetzer (Aschersleben, 555), Helmut Schletterer (Magdeburg, 547) und Thomas Gerloff (Halberstadt, 540) in ihren Mannschaften die Bestleistungen.

Interessant wird diese Standortbestimmung auch durch die Tatsache, dass die Ascherslebener und Halberstädter in der letzten Saison den Aufstieg aus der Landesklasse (Staffel Süd-West bzw. Nord-West) in die Landesliga schafften, und in der kommenden Spielserie bei den Punktspielen im Wettstreit aufeinandertreffen.