Halbfinal-Überraschungen im Matchrace der Seglerinnen

Weymouth - Australien und Spanien sind überraschend in das Finale der Matchrace-Seglerinnen eingezogen. Im Duell mit der finnischen Crew um Silja Lethinen konnte sich zunächst das australische Team um Olivia Price mit 2:1 im olympischen Segelrevier vor Weymouth durchsetzen.

Das zweite Halbfinal-Duell auf Kielbooten vom Typ Elliott 6m gewann die Crew der Spanierin Tamara Echegoyen gegen die erfahrene russische Mannschaft von Ekaterina Skudina. Die Damen aus Down under gewannen die entscheidende dritte Begegnung mit einem im Segelsport selten knappen Vorsprung von einer Zehntelsekunde. Die Verliererinnen treffen am Samstag im Rennen um Bronze aufeinander. Anschließend geht es für die Siegerinnen um Gold und Silber.