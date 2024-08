Paris - Die deutschen Hockey-Herren haben mit Olympia-Halbfinalgegner Indien noch eine Rechnung offen. „Die haben uns eine Medaille abgenommen - und verdient abgenommen. Wir würden das jetzt gerne andersrum gestalten“, sagte Kapitän Mats Grambusch (31) nach dem Einzug des Weltmeisters in die Vorschlussrunde in einem dramatischen Viertelfinale gegen Argentinien in Paris (3:2). Vor drei Jahren in Tokio hatte Indien das Spiel um Platz drei gegen Deutschland gewonnen und sich so Bronze gesichert. Die Auswahl des Deutschen Hockey-Bunds war leer ausgegangen.

Am Dienstag (19.00 Uhr) fordert Deutschland den Rekord-Olympiasieger und will wieder ins Finale einziehen. Das bislang letzte Gold holte das Team 2012 in London. „Wir täten uns selbst einen Gefallen, wenn wir längere Phasen mit dem Ball hätten und offensiv mutiger, flacher und dynamischer spielen“, forderte Grambusch. Indien sei „ein bisschen eine Harakiri-Mannschaft und hat starke Einzelspieler“, sagte er: „Sie haben eine unglaubliche Mentalität. Ich glaube, dass es ein mega hartes Spiel wird.“