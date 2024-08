Die Olympischen Spiele sind fast vorbei, schon in gut zwei Wochen geht es mit den Paralympics weiter. Noch sind dafür längst nicht alle Tickets verkauft, doch die Organisatoren zeigen sich zufrieden.

Spiele in Paris

Paris - Zweieinhalb Wochen vor Beginn der Paralympischen Spiele in Paris ist erst etwa jede zweite Eintrittskarte für die Wettkämpfe verkauft. Organisationschef Tony Estanguet sagte jedoch, man sei recht zufrieden mit den Verkäufen. „Wir verkaufen fünfmal so viele Tickets am Tag seit Beginn der Spiele.“ Die Olympischen Spiele wirken sich nach seinen Angaben demnach auf die Verkaufszahlen für die Paralympics aus. Für die Paralympischen Spiele, die vom 28. Juli bis zum 8. September ausgetragen werden, gibt es laut Veranstaltern mehr als drei Millionen Tickets.

Bei Olympia selbst wurden 9,5 Millionen der rund 10 Millionen Eintrittskarten verkauft - Estanguet zufolge so viele wie noch nie zuvor in der Geschichte der Olympischen Spiele. Rekorde habe es auch bei der Beliebtheit einzelner Wettkämpfe von Frauenteams gegeben - etwa mit 66.000 Zuschauerinnen und Zuschauern beim Rugby im Stade de France oder 27.000 Fans beim Basketball in Lille.