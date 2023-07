Hamilton erobert Pole Position in Ungarn

Hat sich in Budapest die Pole Position gesichert: Mercedes-Pilot Lewis Hamilton.

Budapest - Rekordsieger Lewis Hamilton hat sich für das Formel-1-Rennen in Ungarn Startplatz eins gesichert.

Der Mercedes-Pilot war in Budapest drei Tausendstelsekunden schneller als Titelverteidiger Max Verstappen im Red Bull. Dritter wurde Lando Norris im McLaren. Haas-Fahrer Nico Hülkenberg belegte einen guten zehnten Platz. In der WM-Gesamtwertung liegt Verstappen nach sechs Siegen in Serie klar vor seinem Teamkollegen Sergio Pérez.

Beim elften Saisonlauf am Sonntag (15.00 Uhr/Sky und kostenfrei bei skysport.de) könnte das Red-Bull-Team mit dem zwölften Grand-Prix-Sieg nacheinander einen Rekord aufstellen.