Hamilton sieht „härtesten Kampf“ gegen Verstappen

Dschidda - Lewis Hamilton ist nach eigener Einschätzung „so entspannt“ wie nie im WM-Zweikampf mit Max Verstappen. Dieses Formel-1-Duell sei „anders in dem Sinne, weil wir zwei ungeheuer eng beieinander liegende Teams haben“, sagte der Mercedes-Pilot mit Blick auf Red Bull und Verstappen.

„Wir kämpfen auf unbekanntem Terrain, weil kein anderes Team acht Konstrukteurs- oder Fahrertitel nacheinander gewinnen konnte.“ Das sei „ziemlich frisch und neu“. Mercedes kann in dieser Saison das achte Double am Stück schaffen.

„Auf der anderen Seite bin ich so entspannt wie nie, weil ich schon so lange dabei bin“, sagte der 36-jährige Hamilton vor dem vorletzten Grand Prix der Saison in Saudi-Arabien am Sonntag (18.30 Uhr/RTL und Sky). Verstappen hat acht Punkte Vorsprung auf ihn und könnte schon an diesem Wochenende Weltmeister werden. „Ich bin dankbar, diese beiden Rennen zu haben, um zu kämpfen“, meinte Hamilton vor den letzten beiden Grand Prix der Saison.

Der Brite bezeichnete die aktuelle Formel-1-Phase als „eine der aufregendsten Zeiten im Sport“. Auf die Frage, ob ein achter Titel in dieser so engen Saison sein vielleicht bedeutendster sein würde, antwortete der Brite, dass er es „sicher wäre“. Denn er hätte ihn „im härtesten Kampf“ errungen, „den der Sport lange gesehen hat“.