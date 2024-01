berlin/köln. - Alfred Gislason braucht heute Abend eine gute Stimme. Bei den Auszeiten muss er gegen die rund 20.000 Zuschauer in der Arena ankämpfen – und vor dem Spiel beide Hymnen singen. „Ich bin Isländer und Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Völlig klar, dass ich beide Hymnen singe“, betont der in Akureyri geborene Bundestrainer, der seit 27 Jahren in Deutschland als Trainer arbeitet und lebt.

1997 kam er nach Hameln und zwei Jahre später wechselte er zum SC Magdeburg. Von 2006 bis 2008 war Gislason in Gummersbach und sammelte dann bis 2019 Titel über Titel in Kiel. Als Spieler trug er einst auch selbst das isländische Nationaltrikot, hat 542 Tore in 190 Länderspielen auf seinem Konto stehen. Aufgrund dieser besonderen Brisanz musste Gislason nach der Niederlage gegen Frankreich nicht mehr sonderlich ins Detail dieses Spiels gehen, sondern eher seine zwei Herzen in der Brust erklären.

Sportlich hört er da aber nur auf eins. „Ich werde alles dafür tun, dieses Spiel zu gewinnen. Ich bin zwar Isländer, aber ich arbeite mit der deutschen Mannschaft und liebe dieses Team“, betont der 64-Jährige und ergänzt: „Für mich ist das ein ganz besonderes Spiel, das ich ungern verlieren will.“

Völlig klar, dass er seine Landsleute während der EM intensiv verfolgt hat und als Isländer von Hause aus über diesen Gegner mehr weiß als vielleicht über die anderen Teams, die noch auf seine Mannschaft warten.

„Sie hatten in ihrer Gruppe ein bisschen Mühe, sich durchzusetzen und sind nicht so richtig in Tritt gekommen. Beim Sieg gegen Montenegro hatte Island sogar richtig Glück und profitierte von einem Wechselfehler, wodurch sie zum Schluss in Überzahl waren. Gegen Serbien lag Island eine Minute vor Schluss sogar schon mit zwei Toren hinten und kam noch zum Ausgleich. Dass sie sich so schwergetan haben, überrascht schon“, berichtet Gislason, der aber genau weiß, dass ab heute Abend alles anders sein kann.

„Ich erwarte eine sehr kämpferische isländische Mannschaft. Sie verfügen über eine sehr, sehr gute Breite im Rückraum. Da sind die drei Magdeburger und Aron Palmarsson als Leitwolf. Dazu haben sie sehr, sehr gute Außen. Und ich weiß auch, dass da ein paar tausend Fans mitkommen“, sagt Gislason mit einem Schmunzeln. Schließlich ist auch seine Familie bei der EM unterwegs. Gislason bestätigt mit einem Augenzwinkern: „Mein Vater, meine Brüder und meine Onkel werden alle auf der Tribüne sitzen. Ich bin sehr gespannt, ob im deutschen Trikot oder im isländischen. Ich würde das diesmal sehr persönlich nehmen“.

Vor einem Jahr trafen beide Teams übrigens im Vorfeld der WM in zwei Testspielen aufeinander. Einmal siegte Deutschland (33:31), einmal die Isländer (31:30). Durch den Wechsel auf dem Trainerposten von Gudmundur Gudmundsson auf Snorri Gudjonsson hat sich aber einiges im Stil der „Isis“ geändert – was dem Isländer an der Spitze des deutschen Teams nicht entgangen sein wird.