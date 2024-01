Gegen Kroatien soll heute der Einzug ins EM-Halbfinale gefeiert werden, wo dann am Freitag Dänemark warten würde. In den Finalspielen geht es auch um ein direktes Ticket für Olympia.

Köln. - In die Gesichter der deutschen Handballer ist das Lächeln zurückgekehrt. Nach dem starken 35:28 gegen Ungarn wollten Johannes Golla und Co. die Platte gar nicht mehr verlassen. „Es tat unheimlich gut, mit den Fans zu feiern. Das haben wir alles sehr genossen. Und das gibt auch viel Energie“, erklärte der Kapitän mit viel Stolz in der Stimme.