Magdeburg - Es war wie in alten Zeiten. Nach jedem Tor mussten die Zahlen per Hand auf der Ergebnistafel umgeklappt werden. Die Spielzeit wurde manuell gestoppt und statt einer lauten Sirene erfolgte der Abpfiff per Pfeife. Jessica Kirsten wird den Einsatz beim Bundesliga-Spiel des SC Magdeburg gegen den HSV Hamburg (35:24) nicht so schnell vergessen. Weil die Hallentechnik ausgefallen war, musste die Zeitnehmerin auf längst vergessene Hilfsmittel zurückgreifen.