Magdeburg - Uwe Jungandreas ist schon in seiner Zeit beim SCM als Mann der vielen Taten und eher weniger Worte aufgefallen. Als er in der Saison 2013/14 Frank Carstens am sportlichen Ruder bei den Grün-Roten ablöste, brachte er Stabilität in die damalige Formation. Und beendete mit dem SCM die Serie in der Handball-Bundesliga auf dem siebten Platz. Jungandreas sagt zu seiner bevorzugten Zurückhaltung: „Es gibt immer Träume und Wünsche, aber als Trainer bin ich realistisch, sonst verliere ich auch meine Glaubwürdigkeit.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.