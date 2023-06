Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/Berlin - Den Pokal bei der Heim-WM in Empfang nehmen und in die Höhe stemmen: Dieser Traum kann sich für Renars Uscins am kommenden Sonntag erfüllen. Noch drei Siege trennen den beim SC Magdeburg ausgebildeten Handballer und Kapitän der deutschen U-21-Nationalmannschaft vom Titel. Mit seinen Teamkollegen fiebert der 21-Jährige der K.o.-Phase in Berlin entgegen, die am Donnerstag (21 Uhr/ Eurosport) mit dem Viertelfinale gegen Dänemark beginnt.