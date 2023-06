Die deutsche U-21-Nationalmannschaft wird ihrer Favoritenrolle bei der Heim-EM bisher gerecht. In den beiden Hauptrunden-Partien in Magdeburg möchte das Team den Einzug in das Viertelfinale perfekt machen.

Deutsche U 21 will in Magdeburg Ticket für WM-Finalspiele lösen

Der beim SC Magdeburg ausgebildete Renars Uscins führt die deutsche U 21 als Kapitän an. Mit den DHB-Talenten will er bei der Heim-WM den Titel gewinnen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Bisher läuft die U-21-WM wie am Schnürchen für die deutschen Nachwuchshandballer. In der Vorrunde in Hannover gab es drei deutliche Erfolge. Mit dem 33:22 (16:12) gegen Algerien sicherte sich das Team von Bundestrainer Martin Heuberger gestern den Sieg in der Gruppe B. Tim Freihöfer von den Füchsen Berlin war vor 3600 Zuschauern mit sechs Toren der beste Werfer.