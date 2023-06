Vom 20. Juni bis 2. Juli kämpfen die Handball-Talente um die WM-Krone in der U 21. Die deutschen Junioren tragen am 20. und 26. Juni ihre Hauptrundenspiele in der Magdeburger Getec-Arena aus.

Magdeburg - Nach dem Meisterschaftsfinale in der Bundesliga und dem Final 4 in der Champions League ist mit hochklassigem Handball noch lange nicht Schluss. Denn vom 20. Juni bis 2. Juli zeigen die Talente aus 32 Ländern bei der U-21-WM in Deutschland ihr Können. Und Magdeburg ist mittendrin. Die Gruppe A mit Frankreich, Polen, Kroatien, USA und die Gruppe D mit Spanien, Färöer, Japan, Angola bestreiten vom 20. bis 23. Juni ihre Spiele in der Getec-Arena. Und in der Hauptrunde spielen auch die deutschen Talente in Magdeburg, treffen da am 25. und 26. Juni (jeweils 20.30 Uhr) auf die beiden besten Teams der Gruppe A. Vorausgesetzt natürlich,

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

dass sich die DHB-Junioren zuvor in Hannover gegen Libyen (20. Juni), Tunesien (21. Juni) und Algerien (23. Juni) durchsetzen. Tickets in der Vorrunde gibt es ab fünf Euro, für die Hauptrunde ab 15 Euro.