Renars Uscins, Torwart David Späth, Nils Lichtlein und Mathis Häseler (v. l.) waren schon vor dem Finale gegen Ungarn „on fire“. Künftig wollen sie auch in der Auswahl der Männer jubeln.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/Berlin - Deutschlands U-21-Handballer um Torwart-Riese David Späth ließen es nach dem WM-Triumph richtig krachen – und einige Top-Talente träumten mit der Goldmedaille um den Hals vielleicht auch schon von einem Auftritt im A-Team bei der Heim-EM 2024. Mit dem dritten Titelgewinn nach 2009 und 2011 bescherten die Junioren dem Deutschen Handballbund (DHB) einen Traumstart ins „Jahrzehnt des Handballs“ und empfahlen sich vor den Augen von Bundestrainer Alfred Gislason zugleich für höhere Aufgaben in der Zukunft. „Ich bin sehr stolz auf dieses Team. Das war beeindruckend und eine super Mannschaftsleistung“, lobte Gislason den Nachwuchs nach dem souveränen 30:23-Endspielsieg gegen Ungarn am Sonntagabend in Berlin.