DHB-Team braucht am Mittwoch in der kuscheligen Düsseldorfer Fußball-Arena zum EM-Auftakt gegen die Schweiz einen Sieg, um die Euphorie beim Heimturnier richtig anzuheizen.

Bundestrainer Alfred Gislason verteilt hier beim Abschlusstraining die Leibchen an Philipp Weber (l.) und Co.

Düsseldorf. - Beim Abschlusstraining der deutschen Handballer waren am Dienstag zunächst einmal Touchdowns angesagt. Ohne eigentliche Schrittregeln und den Torhütern im Feld hatten die DHB-Jungs viel Spaß dabei und freuten sich über jeden Punkt, wenn der Ball wie im Football im Torraum abgelegt werden konnte. Am Mittwochabend (20.45 Uhr/ZDF) müssen in der Düsseldorfer Arena im EM-Eröffnungsspiel gegen die Schweiz aber Tore her. „Wir haben lange auf diesen Tag gewartet. Alle freuen sich darauf, dass es endlich losgeht“, sagt Bundestrainer Alfred Gislason, der im eigentlichen Fußballstadion mit seiner Mannschaft zum Auftakt den richtigen Kick braucht, um die Euphorie weiter anzuheizen.