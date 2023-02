Dortmund - Handball-Bundestrainer Alfred Gislason setzt auf Konstanz und hat für die beiden Länderspiele gegen Weltmeister Dänemark ausnahmslos WM-Fahrer in sein 16-köpfiges Aufgebot berufen.

Aus dem Kader, der bei den Titelkämpfen im Januar den fünften Platz erreicht hatte, wurden für die Partien am 9. März in Aalborg und 12. März in Hamburg lediglich Philipp Weber, Simon Ernst und Djibril M’Bengue nicht berücksichtigt.

Dafür ist Rückraumspieler Lukas Stutzke dabei, der für die WM-Platzierungsrunde nachnominiert worden war. Noch nicht für erneute Einsätze im DHB-Team in Betracht kommen nach Verletzungen die Melsunger Timo Kastening und Julius Kühn sowie der Göppinger Sebastian Heymann.

Aufgebot als „logische Weiterentwicklung“

„Wir sind weiter auf der Schiene der letzten Lehrgänge und der Weltmeisterschaft unterwegs. Das Aufgebot ist eine logische Weiterentwicklung“, begründete Gislason seine Auswahl und ergänzte: „Es ist extrem gut für uns, dass wir seit den Ungarn-Länderspielen im März vergangenen Jahres mit dem gleichen Kern arbeiten können. Wir Trainer können das Team Stück für Stück weiter einspielen, und auch die Spieler können nach und nach mehr Verständnis untereinander entwickeln.“

Die beiden Duelle mit Dänemark finden im Rahmen des EURO Cups statt. Zum Abschluss des Wettbewerbes trifft die deutsche Mannschaft Ende April auf Europameister Schweden und den WM-Dritten Spanien.