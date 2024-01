Nach der Niederlage gegen Frankreich müssen für den Einzug ins EM-Halbfinale wohl vier Siege der deutschen Handballer in der Hauptrunde her. Gegen Island steigt am Donnerstagabend in Köln das erste „Endspiel“.

Berlin/Köln. - Kaum hatten die deutschen Handballer am Dienstagabend nach dem 30:33 gegen Frankreich die Platte verlassen, begannen in der Mercedes-Benz-Arena die Umbauarbeiten. Denn in Berlin geht es heute zwischen Alba und Bayern in der Basketball-Euroleague um Körbe, während die DHB-Jungs zum Auftakt der Hauptrunde in Köln am Abend (20.30 Uhr/ZDF) mindestens ein Tor mehr als Island erzielen müssen. Denn nur mit vier Siegen aus vier Spielen dürfte das deutsche Team aus eigener Kraft das Halbfinale erreichen können.

„Rote Funken“ empfangen DHB-Team am Bahnhof

„Wir haben jetzt in jedem Spiel ein Finale. Aber da freue ich mich drauf“, sagt Philipp Weber und freut sich auch auf seine SCM-Kollegen Gisli Kristjansson, Omar Ingi Magnusson und Janus Dadi Smarason: „Schön, die Jungs wiederzusehen. Geschrieben haben wir bisher nicht. Aber für einen Smalltalk vor dem Spiel werden wir schon die Zeit finden.“ Und gerade die drei Magdeburger im isländischen Rückraum sorgen für großen Respekt im DHB-Team. „Für mich haben die Isländer eine der stärksten Rückraum-Reihen der Welt und sind so etwas wie der Geheimfavorit, auch wenn es bei ihnen bisher noch nicht so rund lief“, betont Juri Knorr, der gegen Frankreich mit acht Toren wieder bester Werfer im DHB-Team war.

Dass es gegen die abgezockten Franzosen nicht wenigstens zu einem Punkt reichte, war bei den deutschen Spielern gestern spätestens nach der Ankunft in Köln vergessen. Auch wenn der Zug rund eine halbe Stunde Verspätung hatte. Am verschneiten Bahnhof wurde die Mannschaft vom Karneval-Traditionscorps „Rote Funken“ mit einem ordentlichen „Kölle Alaaf“ und Trommelwirbel begrüßt. DHB-Sportvorstand Axel Kromer: „Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen“.

Bei der Analyse der letzten Vorrundenpartie gibt es auch viel Positives aufzuzeigen. Kapitän Johannes Golla: „Ich bin stolz auf die Mannschaft. Wir haben bis zum Ende gekämpft und waren nah dran. Im Vergleich zu unserer Niederlage gegen Frankreich vor einem Jahr bei der WM haben wir auf jeden Fall einen Schritt nach vorn gemacht. In der Abwehr waren wir definitiv besser. Andererseits muss man auch sagen, dass wenige Mannschaften so eine Qualität haben wie Frankreich, die selbst mit wenig Tempo aus dem Rückraum abschließen können.“

Vor allem kurz vor und direkt nach der Pause sowie zum Ende hin bestraften die Franzosen eiskalt die Fehler des deutschen Teams. „Da standen wir in der Abwehr nicht eng genug und haben im Angriff einige Leichtsinnsfehler im Abspiel gemacht“, analysiert Weber das Spiel. Julian Köster: „Wenn der Gegner dadurch immer wieder Chancen bekommt, wird er sie irgendwann nutzen.“ Und Lukas Mertens sagt: „Unsere Leistung war gut, aber für Frankreich muss sie sehr gut sein. Die haben so viel Qualität im Kader, dass selbst ein Dika Mem und Nedim Remili immer wieder Pausen bekommen können. Aber ich bin mir sicher, dass wir mit unserer Leistung andere Gegner schlagen können. Und in Köln haben wir noch mehr Fans hinter uns.“

Mertens und Co. setzen auf das gute Arena-Omen

Auch beim Blick in die Statistik gibt die Lanxess-Arena ein gutes Gefühl. Denn dort hat Deutschland noch nie ein Turnierspiel verloren. 2007 gab es mit dem WM-Titel das absolute Wintermärchen. Und bei der WM 2019 schaffte es das DHB-Team von Köln aus ins Halbfinale nach Hamburg. Erster Hauptrundengegner war damals übrigens auch Island – und Deutschland siegte 24:19. „Das ist das Mekka des Handballs“, freut sich Rechtsaußen Timo Kastening auf die rund 20.000 Zuschauer.

Darauf setzt auch Andreas Wolff. „Durch die WM 2019 und die Final-4-Turniere der Champions League weiß jeder, was in der Kölner Arena los sein kann“, so der Torwart, dem aber auch sportlich nicht bange ist: „Wir haben gegen Frankreich mit einer absoluten Weltauswahl mithalten können. Das macht Mut.“

Von den bisher eher durchwachsenen Leistungen der Isländer werden sich der Torwart-Gigant und seine Teamkollegen aber nicht täuschen lassen. Golla: „Eine Mannschaft mit vielen starken Eins-gegen-Eins-Spielern.“ Und Mertens ergänzt: „Island spielt so ein bisschen unseren SCM-Stil. Da kommt ordentlich Wucht auf uns zu.“