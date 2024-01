Frankreich ist im letzten Spiel der Vorrunde einfach zu clever und zeigt deutschem Team in entscheidenden Momenten die Grenzen auf. Nach der Niederlage wartet am Donnerstag Island.

Berlin. - Mit einer Mischung zwischen hängenden Köpfen und aufmunterndem Schulterklopfen nahmen die deutschen Handballer das 30:33 (15:17) gegen Frankreich hin. Vor 13.571 Zuschauern in der ausverkauften Mercedes-Benz-Arena war der Gegner in den entscheidenden Momenten einfach zu clever und die junge DHB-Truppe musste Lehrgeld zahlen. Umwerfen wird diese Niederlage das Team aber nicht. Das Halbfinale ist immer noch drin. Dafür muss am Donnerstag in der Hauptrunde gegen Island aber ein Sieg her.

Nach dem lautstarken Singen der Nationalhymne gingen die deutschen Spieler mit ordentlich Gänsehaut in die Partie und konnten nach 87 Sekunden über das erste Tor des Abends jubeln. Johannes Golla hatte getroffen. Doch es wurde noch besser. Während die Franzosen zwei Mal scheiterten, stellten Juri Knorr und Golla sogar auf 3:0 (4.). So nahm die Mannschaft wie erhofft die Fans von Beginn an mit. Auch Andi Wolff war zwischen den Pfosten sofort da und hatte nach sieben Minuten schon vier Paraden hingelegt. Stark auch, wie Knorr mit Tempo durch die Mitte in der achten Minute auf 5:3 stellte und gleich noch eine Strafe für Luka Karabatic zog.

Frühe Zeitstrafen für Steinert

Doch die Franzosen haben genug Klasse und Erfahrung, um eiskalt zurückschlagen zu können. Allen voran natürlich Nikola Karabatic, der mit seiner Nationalmannschaft schon zehn große Titel gewinnen konnte. Der 39-Jährige war es dann auch, der die Franzosen in der 12. Minute mit 7:6 erstmals in Führung warf. Anschließend ging es hin und her – und dem DHB-Team gelang jedes Mal postwendend der Ausgleich.

Dass Christoph Steinert nach einer Viertelstunde schon die zweite Zeitstrafe kassierte, war ärgerlich, weil der Ex-Magdeburger eine wichtige Säule in der Abwehr ist und eine weitere Strafe das vorzeitige Aus im Spiel bedeutet hätte. Deshalb blieb Steinert auch nach den zwei Strafminuten draußen, während seine Teamkollegen dank Lukas Mertens (17.) und Knorr (18.) das Spiel drehten und die Halle über ein 12:11 jubeln ließen.

Zu hoffen war danach, dass die Spieler bei der ersten Auszeit von Alfred Gislason ihren Coach richtig verstanden haben. Denn genau da wurden wie schon beim Besuch des Bundeskanzlers am Sonntag auch Innenministerin Nancy Faeser und Vizekanzler Robert Habeck von den Zuschauern mit einem Pfeifkonzert bedacht. Dafür holte David Späth mit zwei gehaltenen Siebenmetern die Fans von den Sitzen. So ging das Torwartspiel zur Halbzeit mit elf Paraden und 39 Prozent Fangquote gegenüber fünf Paraden (25 Prozent) klar an Deutschland. Doch im Angriff wurden in den letzten fünf Minuten vor der Pause die Bälle bei riskanten Anspielen zu einfach hergeschenkt – was die Franzosen bestraften.

Wolff mit 16 Paraden

Und es kam noch schlimmer. Weil Knorr per Siebenmeter an Samir Bellahcene scheiterte, stellte Frankreich in der 33. Minute sogar auf 19:15. „In diesem Spiel wird sich zeigen, wie reif wir schon sind“, hatte Knorr aber vor dem Spiel gesagt – und verkürzte dann selbst mit dem nächsten Siebenmeter auf 16:19. Mertens und Timo Kastening machten es mit ihren Toren zum 18:19 (35.) endgültig wieder offen.

Die Franzosen zogen zwar noch einmal auf drei Tore weg, aber getragen von den Zuschauern spielten sich die DHB-Jungs danach in einen Rausch. Ausgerechnet der frischgebackene Papa Kai Häfner brachte in der 48. Minute sein Team erstmals wieder in Führung (26:25). Aber während Wolff im Tor weiter überragte (am Ende 16 Paraden), klappte im Angriff plötzlich kaum noch etwas. So ging Frankreich mit einem 30:27 in die letzten vier Minuten – und spielte die auch auch souverän runter. „Wir waren zehn Minuten vor Schluss drin im Spiel. Am Ende waren wir aber ein bisschen müde. Bei 27:27 verwerfen wir ein paar Würfe. Und im Rückzug haben wir die Tore kassiert“, sprach Gislason von einer verdienten Niederlage.

Statistik zum Spiel

Frankreich-Tore: Mahé 5/3, Mem 5, Fabregas 4, N. Karabatic 4, Descat 3/3, Prandi 3, Richardson 3/1, Remili 2, Tournat 2, Porte 1

Deutschland-Tore: Knorr 8/3, Golla 5, Häfner 4, Heymann 3, Köster 3, Mertens 3, Kastening 2, Kohlbacher 1, Uscins 1

Schiedsrichter: Horacek/Novotny (Tschechien)

Zuschauer in Berlin: 13.571 (ausverkauft)

Strafminuten: 4 – 4

Siebenmeter: 7/9 – 3/4