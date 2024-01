Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köln. - Wenn die deutschen Handballer nach der Rückkehr von der EM ihre Taschen auspacken, sollte auch eine extragroße Tüte voller Hoffnung dabei sein. So groß der Frust über die verpasste Medaille am Ende auch war und drei Niederlagen in den letzten drei Spielen nicht so einfach abzuhaken sind – aber das junge und noch nicht so lange zusammenspielende DHB-Team hat den Abstand zu den Top-Teams auf jeden Fall verkürzt. Und das macht vor allem große Hoffnung auf die Heim-WM 2027.