Erster Härtetest für neuen Bundestrainer: „Alles raushauen“

Amsterdam - Der neue Bundestrainer Markus Gaugisch geht mit hohen Erwartungen in seinen ersten Härtetest mit den deutschen Handballerinnen.

Für das Freundschaftsspiel gegen die Niederlande am Samstag (16.00 Uhr) fordert der 48-Jährige, „dass wir alles raushauen, was wir in uns haben“, wie er in Amsterdam sagte.

„Es geht um die Weiterentwicklung der Mannschaft, da ist bis zur Europameisterschaft nicht mehr so viel Zeit. Uns bleiben wenige Spiele, um als Mannschaft zusammenzuwachsen“, sagte Gaugisch vor der Partie in Almere. „Es wartet ein absolutes Schwergewicht. Wir sind nicht in Topbesetzung, trotzdem gehen wir auf keinen Fall in dieses Spiel, als würde es um nix gehen.“

Bei seinem Debüt am Donnerstag hatte sich die DHB-Auswahl mit einem lockeren 40:11 gegen Griechenland für die EM im November in Slowenien, Montenegro und Nordmazedonien qualifiziert. Nie zuvor hatten die deutschen Handball-Frauen in der EM-Qualifikation höher gewonnen. Der erste Gradmesser wartet auf Gaugisch aber erst am Samstag, wenn es gegen den Weltmeister von 2019 geht. „Das ist Weltklasse. Da kommen tolle Spielerinnen auf uns zu“, sagte er. „Die Favoritenrolle ist ganz klar verteilt.“