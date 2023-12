Die Handball-Europameisterschaft der Männer findet 2024 erstmalig in Deutschland statt. Startschuss ist der 10. Januar in Düsseldorf. Für die Vorrundenspiele der Gruppe D in Berlin gibt es noch Tickets.

Magdeburg/DUR - Im Januar 2024 findet die Europameisterschaft der Männer im Handball erstmalig in Deutschland statt. 24 Mannschaften treten bei der EHF EURO 2024 an, gespielt wird in Düsseldorf, Berlin, Mannheim, München, Hamburg und Köln vom 10. bis 28. Januar 2024. Der Eröffnungsspieltag findet am 10. Januar in Düsseldorf statt.

Die deutsche Mannschaft spielt ihre Vorrundenspiele in Berlin in Gruppe A am 14. und 16. Januar. Die Tickets für die Gruppe A sind jedoch bereits ausverkauft.

Euro 2024 Tickets für Gruppe D in Berlin ab 187,50 Euro

Auf biberticket.de gibt es für die Vorrundenspiele der Gruppe D in Berlin allerdings noch Tickets. Das Men's EHF Euro - Berlin -Vorrunden Ticket - Gruppe D gibt's ab 187,50 Euro zu kaufen. Die günstigsten Tickets (ab 57,50 Euro) sind schon weg. Verfügbar sind noch die Tickets in Kategorie 1 und 2 sowie 7 und 8.

Die Mannschaften in Gruppe D; Norwegen, Slowenien, Polen und Färöer, spielen vom vom 11. Januar 2024 bis 15. Januar 2024 in der Mercedes-Benz Arena Berlin.

Die Tickets für die EHF Euro 2024 sind seit dem 20. Mai 2022 erhältlich. Der Vorverkauf läuft in verschiedenen Phasen. Es gibt Vorrunden Tickets für alle Partien an einem Spielort oder Tagestickets. In der ersten Phase des Vorverkaufs sind ausschließlich Gruppen-Tickets erhältlich. Einzige Ausnahme: der Eröffnungsspieltag in Düsseldorf.

Die Gruppen der EHF Euro 2024 setzen sich wie folgt zusammen:

Gruppe A in Düsseldorf/Berlin: Frankreich, Deutschland, Nordmazedonien, Schweiz

Frankreich, Deutschland, Nordmazedonien, Schweiz Gruppe B in Mannheim: Spanien, Österreich, Kroatien, Rumänien

Spanien, Österreich, Kroatien, Rumänien Gruppe C in München: Island, Ungarn, Serbien, Montenegro

Island, Ungarn, Serbien, Montenegro Gruppe D in Berlin: Norwegen, Slowenien, Polen, Färöer

Norwegen, Slowenien, Polen, Färöer Gruppe E in Mannheim: Schweden, Niederlande, Bosnien und Herzegowina, Georgien

Schweden, Niederlande, Bosnien und Herzegowina, Georgien Gruppe F in München: Dänemark, Portugal, Tschechien, Griechenland

Das Finale der EHF Euro 2024 steigt am 28. Januar 2024 in der Lanxess Arena Köln.