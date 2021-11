Flensburg-Handewitt: Heimspiele künftig nach der 2G-Regel

Flensburg - Die SG Flensburg-Handewitt wird für ihre Heimspiele in der Handball-Bundesliga künftig die 2G-Regel anwenden und damit nur Geimpfte oder Genesene als Zuschauer zulassen.

Damit reagierten die Schleswig-Holsteiner auf die von der Bundes- und der Landesregierung beschlossenen verschärften Maßnahmen zur Eingrenzung des Corona-Virus, die vom 22.November an gelten.

„Angesichts der steigenden Inzidenzzahlen sieht die Regierung die Umsetzung der 2G-Regel in Innenräumen vor. Somit werden ab sofort auch die Heimspiele der SG Flensburg-Handewitt in der Flens-Arena nach diesem Prinzip umgesetzt“, hieß es in der Vereinsmitteilung am Freitag.

Steige die Hospitalisierungsrate über einen Wert von 6, sehe das Infektionsschutzgesetz die 2G-Plus-Regelung vor, bei der zusätzlich ein tagesaktueller Schnelltest erforderlich sei. Dies sei allerdings abhängig von einem offiziellen Beschluss der Landesregierung.