Hamburg - Die SG Flensburg-Handewitt hat beim emotionalen Karriere-Abschied von Torwart-Oldie Johannes Bitter den nächsten Rückschlag im Titelkampf der Handball-Bundesliga hinnehmen müssen. Der Meister von 2018 und 2019 kam beim HSV Hamburg nur zu einem 32:32 (17:15) und weist nun schon zehn Minuspunkte auf.

Vizemeister Füchse Berlin und Rekord-Champion THW Kiel (beide 24:8) hielten dagegen mit Pflichtsiegen den Anschluss an das Spitzenduo MT Melsungen (26:4) und TSV Hannover (24:6), die sich am Montag im direkten Duell gegenüberstehen.

Berlin besiegte Frisch Auf Göppingen mit 35:23 (16:12), Kiel setzte sich gegen die SG BBM Bietigheim mit 38:29 (19:18) durch. Vor dem Anpfiff gab der THW die Vertragsverlängerung mit Ex-Nationalspieler Hendrik Pekeler bekannt. Der 33 Jahre alte Kreisläufer bleibt bis zum Sommer 2027 an der Förde.

Fans feiern Bitter zum Abschied

In Hamburg verabschiedete sich HSV-Torwart Bitter mit einem Teilerfolg von der großen Handball-Bühne. Der 42-Jährige durfte in seinem 657. Bundesligaspiel für einen Siebenmeter in der 2. Minute ein letztes Mal zwischen die Pfosten und wurde nach dem Abpfiff von den 11.650 Zuschauern mit Sprechchören gefeiert.

„Es war eine große Reise. Was für immer bleibt, sind die Titel, die man gewonnen hat. Aber oben drüber steht die Freundschaft mit den Jungs und was man gemeinsam geschafft hat“, sagte der mit den Tränen kämpfende Weltmeister von 2007, der den Hamburgern als Sportdirektor erhalten bleibt.