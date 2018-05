EHF-Pokal-Titelverteidiger Frisch Auf Göppingen hat in Magdeburg gegen die Füchse Berlin 24:27 (13:13) verloren.

Magdeburg (dpa/at) l Die Handballer der Füchse Berlin halten am Sonntag die deutsche Fahne im Finale des EHF-Pokals in Magdeburg hoch. Im Bundesliga-internen zweiten Halbfinale setzten sich die Füchse Berlin in der Neuauflage des Vorjahresfinales gegen Titelverteidiger Frisch Auf Göppingen am Sonnabend in der Getec-Arena mit 27:24 (13:13) durch. Bester Werfer der Berliner war Rechtsaußen Hans Lindberg mit sieben Toren, vor dem Endspiel führt er mit 74 Treffern auch die Torschützenliste an.

Zuvor hatte Turnier-Gastgeber SC Magdeburg sein Halbfinale gegen die Franzosen aus Saint-Raphael mit 27:28 (13:13) verloren. Die Magdeburger treffen am Sonntag (12.45 Uhr) im Spiel um Platz auf Göppingen, im Finale (15.15 Uhr) stehen sich die Füchse und Saint-Raphael gegenüber. Bislang gewannen deutsche Mannschaften 18 Mal den EHF-Pokal, in den vergangenen 14 Jahren gab es mit Ausnahme von Szeged (Ungarn) im Jahr 2014 ausschließlich deutsche Erfolge. Berlin hatte sich 2015 in die Siegerliste eingetragen.

Für Füchse-Trainer Velimir Petkovic steht fest, dass seine Spieler im Finale noch einmal alles aus sich herausholen werden. "Wir haben die Chance, Geschichte zu schreiben", sagte Petkovic. Er und sein Team kennen den kommenden Gegner aus Frankreich sehr gut. Bereits in der Gruppenphase des EHF-Cups traf man aufeinander. Während das Hinspiel in eigener Halle verloren ging (21:26), konnten die Berliner das Rückspiel mit 34:25 für sich entscheiden.