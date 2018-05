Die Handballer des SC Magdeburg verpassen als Gastgeber das EHF-Cup-Finale. Gegen Saint-Raphael unterlagen sie mit 27:28 (13:13).

Magdeburg l Es war von Beginn an ein hart umkämpftes, erstes Halbfinale der EHF-Cup-Finalspiele, das der SCM gegen die französische Mannschaft Saint-Raphael Var Handball bestritt. Obwohl die Franzosen den besseren Start erwischten, nach zwölf Minuten lagen sie mit 6:2 vorn, entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Auch, weil der SCM sich wieder rankämpfte. Christian O'Sullivan erzielte den 6:6-Ausgleich, Daniel Pettersson brachte den SCM in Folge in Führung (7:6). Während Pettersson für den verletzten Robert Weber durchspielte, kam auf der gegenüberliegenden Außenbahn Matthias Musche zum Einsatz. Der Linksaußen zeigte trotz Verletzung an der Ferse eine gute Leistung, erzielte insgesamt sieben Tore.

Umkämpfte Partie

Doch die Franzosen konnten den knappen Vorsprung der Magdeburger ein ums andere Mal ausgleichen. Vor allem Daniel Sarmiento konnte bei den Gästen mit seinen Anspielen an den Kreis sowie Raphael Caucheteux mit seinen Toren von Linksaußen überzeugen. Beim Stand von 13:13 wurden die Seiten gewechselt.

In der zweiten Hälfte bot sich den über 6200 Zuschauern dasselbe Bild: Keines der beiden Teams konnte sich absetzen. Eine Jubelwelle schwappte durchs Stadion, als in der 38. Minute aufgrund einer Zeitstrafe von Matthias Musche Co-Trainer Yves Grafenhorst aufs Spielfeld kam. Für ihn blieb es allerdings bei einem Kurzeinsatz. Die erste Zwei-Tore-Führung gelang den Franzosen dann in der 49. Minute (23:21). Sechs Minuten später war diese Führung wiederum dahin, als Zeljko Musa zum Stand von 26:26 ausglich. Das Publikum hielt es in den Schlussminuten nicht mehr auf den Sitzen. Als Artsem Karalek die Gäste in Führung brachte (28:27/59.), lastete der Druck jedoch auf dem SCM. Jetzt mussten die Magdeburger nachziehen. Daniel Pettersson scheiterte mit dem letzten Wurf der Partie aus schlechtem Winkel allerdings am Torhüter Mihai Popescu. So blieb es beim 27:28-Endstand, Saint-Raphael Var spielt am Sonntag im Finale um den EHF-Cup. Der SCM lediglich um Platz drei.

Enttäuschung beim SCM

"Ich habe noch keine größere sportliche Enttäuschung erlebt wie heute", sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert nach der Partie. Er und die Mannschaft seien traurig und enttäuscht. "Wir hatten ja genug Chancen", sagte Wiegert, der mutmaßte, dass das Team viel Zeit brauchen werde, um die Niederlage aufzuarbeiten. "Ich denke, wir sind an uns selbst gescheitert, hatten Angst vor der eigenen Courage, Angst zu verlieren", fügte der Trainer an. Kapitän Christian O'Sullivan machte zu viele leichte Fehler für die Niederlage aus. "In der zweiten Hälfte haben wir zu viel verworfen, zu viele Fehler gemacht."

Dagegen freute sich bei den Gästen Raphael Caucheteux, der zwölf Tore erzielte, über den Einzug ins Finale. "Wir haben uns vor allem taktisch sehr gut vorbereitet", berichtete der Franzose. "Wir wussten, wenn wir Damgaard und O'Sullivan in den Griff kriegen, können wir das Spiel gewinnen." Und das ist den Franzosen eindrucksvoll gelungen. Michael Damgaard und Christian O'Sullivan trafen aus dem Spiel heraus lediglich je einmal.

Spiel um Platz drei gegen Göppingen

Der Gegner des SCM im Spiel um Platz drei (12.45 Uhr) heißt Frisch Auf Göppingen. Die Baden-Württemberger verloren ihr Halbfinale gegen die Füchse Berlin mit 24:27 (13:13).