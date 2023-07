Hamburg - Titelverteidiger Füchse Berlin und die SG Flensburg-Handewitt sind für die Gruppenphase der Handball-European-League gesetzt. Das teilte die Europäische Handball-Föderation (EHF) mit.

Die beiden übrigen Bundesliga-Vertreter Rhein-Neckar Löwen und TSV Hannover-Burgdorf müssen dagegen in die Qualifikation und können dort sogar aufeinandertreffen.

Die Qualifikation, die am 26./27. August und 2./3. September gespielt wird, wird am 18. Juli ausgelost. Die Lose für die Gruppenphase werden dann am 21. Juli gezogen. Die EHF führt in der nächsten Saison ein neues Spielsystem in der European League ein. In der Vorrunde treten je vier Teams in acht Gruppen an. Die beiden Erstplatzierten qualifizieren sich für die Hauptrunde, die in vier Gruppen zu je vier Mannschaften gespielt wird.

Die jeweiligen Gruppenersten der Hauptrunde ziehen direkt in das Viertelfinale ein. Die Zweiten und Dritten ermittelten in Playoff-Spielen die übrigen Teilnehmer an der K.o.-Runde. Start der Gruppenphase ist am 17. Oktober. Das Finalturnier soll am 25. und 26. Mai nächsten Jahres stattfinden. Der Austragungsort steht noch nicht fest.