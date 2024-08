Lille - Die deutschen Handballer glauben nicht, dass der Vorrundensieg gegen Spanien einen Einfluss auf das Halbfinale haben wird. „Das macht keinen Unterschied. Wir wissen, dass es jetzt von vorn losgeht. Das wird nicht normal entschieden“, befand Rune Dahmke vor dem heutigen Olympia-Duell mit den Iberern (16.30 Uhr). Der Linksaußen stellte sich „auf das nächste Drama“ ein.

„Sehr unangenehmer Gegner“

In der Gruppenphase hatte die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason mit 33:31 gewonnen und den vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale perfekt gemacht. Zum Start in die K.-o.-Phase folgte ein epischer Sieg über Topfavorit Frankreich, der das DHB-Team beflügeln und zu Gold tragen soll. „Ich mache mir keine Gedanken, dass wir in einen Höhenflug geraten. Wir müssen nur irgendwie auf die Beine kommen, um einigermaßen frisch im Halbfinale zu agieren“, sagte Dahmke.

Die DHB-Herren starten als leichter Favorit ins Halbfinale. Im Gegensatz zur Gislason-Auswahl konnten die Spanier in ihrem Viertelfinale gegen Ägypten nur selten überzeugen. „Die Spanier sind eine Mannschaft, die in so einem Turnier auch ins Finale kommen kann, ohne einmal ein gutes Spiel zu machen. Das fühlt sich auch gerade so an. Es ist ein sehr unangenehmer Gegner“, mahnte Kapitän Johannes Golla. „Ich hoffe, dass es kein Nachteil wird, weil wir es auf die leichte Schulter nehmen, aber das wird natürlich nicht passieren.“

Zwei dramatische Duelle bei Olympia

Duelle zwischen Deutschland und Spanien gab es schon viele, zwei bei Olympia sind unvergessen. Zunächst das dramatische 26:27 im Viertelfinale 2000 in Sydney. Kurz vor Schluss traf Stefan Kretzschmar mit einem Aufsetzer nur die Unterkante der Latte. Die Spanier liefen noch einen Konter und trafen zum Sieg.

Vier Jahre später standen sich beide Teams in einem epischen Viertelfinale in Athen gegenüber. Die Partie gilt bis heute als eines der größten Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft. Nach 80 Spielminuten, zweimaliger Verlängerung und Siebenmeter-Krimi zog Deutschland durch ein 32:30 ins Halbfinale ein und holte am Ende Silber.