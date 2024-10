Ab Ende November spielen Deutschlands Handballerinnen bei der EM. Vorher nimmt das DHB-Team an der hochkarätig besetzter Golden League teil. Vier Debütantinnen bekommen ihre Chance.

Handballerinnen gehen mit vier Neulingen in EM-Vorbereitung

Großwallstadt/Larvik - Mit vier Neulingen im 19-köpfigen Aufgebot starten Deutschlands Handballerinnen in die Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Neben den beiden Rückraumspielerinnen Nina Engel (HSG Bensheim/Auerbach Flames) und Nieke Kühne (HSG Blomberg-Lippe) nominierte Bundestrainer Markus Gaugisch auch Kreisläuferin Jolina Huhnstock (Buxtehuder SV) sowie Torfrau Marie Weiss (TuS Metzingen) für den Herbst-Lehrgang.

Angeführt wird der DHB-Kader wie gewohnt von den beiden Co-Kapitäninnen Alina Grijseels und Emily Bölk. Insgesamt sind 13 Olympia-Fahrerinnen Teil der Auswahl, die am 21. Oktober in Großwallstadt zusammenkommt. „Wir wollen unseren Weg weitergehen, neue Impulse sind aber wichtig, damit wir den Konkurrenzkampf aufbauen und schärfen können“, begründete Gaugisch die Berufung der Neulinge in die Mannschaft.

Härtetest gegen die Olympiasieger

Ab dem 23. Oktober reist die DHB-Riege weiter ins norwegische Larvik, wo sie im Rahmen der Golden League auf Olympiasieger Norwegen, die Niederlande sowie Dänemark trifft. Ziel sei es, auf Top-Niveau mehr Kontinuität in das Spiel zu bekommen und allen Spielerinnen die Chancen zu geben, sich zu beweisen, sagte Gaugisch.

Die Duelle in Norwegen sind für die deutschen Handballerinnen ein wichtiger Härtetest auf dem Weg zur EM vom 28. November bis 15. Dezember. Im Vorrundenspielort Innsbruck steigt für die DHB-Auswahl gegen Gastgeber Österreich am 24. November die Generalprobe, bevor die Gruppenspiele gegen die Ukraine, die Niederlande und Island anstehen.